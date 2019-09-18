Москва, 18 сентября, 2019, 21:34 — ИА Регнум. В отказе украинской стороны согласовать 18 сентября «формулу Штайнмайера» в том числе виноват специальный представитель США на Украине Курт Волкер. Об этом 18 сентября заявил депутат Государственной думы РФ Константин Затулин («Единая Россия») в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

U.S. Embassy Kyiv Ukraine Курт Волкер

По мнению парламентария, президент США Дональд Трамп по ряду причин хотел бы нормализовать отношения с Россией, чтобы помешать партнёрству Китая и РФ. Однако его подчинённые настроены по-другому и работают, исходя из личного мировоззрения, а не позиции своего руководства в лице американского лидера.

«Была встреча Вадима Пристайко (министр иностранных дел Украины — примечание ИА REGNUM) с Волкером. Волкер сказал, что «формула Штайнмайера» неправильная. Вот на что они повелись. На сообщения второстепенного чиновника, который играет в свою игру, в силу своей зашоренности, и который идёт против линии своего президента», — заявил депутат Госдумы.

Именно с позицией Волкера Затулин связывает тот факт, что 18 сентября на переговорах в Минске представители Киева решили сорвать процесс урегулирования в Донбассе.