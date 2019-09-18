Бишкек, 18 сентября, 2019, 20:41 — ИА Регнум. Задолженность предприятий реального сектора экономики Киргизии по кредитам банков по итогам 2018 года достигла 386 млрд 235,6 млн сомов (более 354,8 млрд рублей) и выросла в сравнению с 2017 годом на 45 млрд 994,2 млн сомов (42,2 млрд рублей) или на 13,5%. Об этом сообщает пресс-служба национального статистического комитета.

Ken Flottman

За последние пять лет сумма задолженности перед банками увеличилась на 140 млрд 657,9 млн сомов (129,2 млрд рублей) или в 1,6 раза.

При этом общая дебиторская задолженность киргизстанских предприятий в конце минувшего года снизилась на 5,6% и составила 115 млрд 790,4 млн сомов (около 106,4 млрд рублей). А кредиторская задолженность по состоянию на конец 2018 года выросла на 5,1% и установилась на уровне 211 млрд 567,5 млн сомов (более 194,3 млрд рублей).

Наибольшую сумму дебиторской задолженности образовали предприятия столицы Киргизии — 64,2% и Чуйской области — 13,1% от общего объема. Наиболее активно росла дебиторская задолженность предприятий Таласской области — в 2,3 раза, Баткенской области — в 1,7 раза и Нарынской области — на 13,9%.

Наибольшие суммы кредиторской задолженности тоже приходятся на предприятия города Бишкек — 57,4% и Чуйской области — 13,3%, а также Джалал-Абадской области — 11,8% процента) областей. Сокращение показателя зафиксировано на предприятиях в Иссык-Кульской области — на 22% и Чуйской области — на 5%.