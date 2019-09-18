Цхинвал, 18 сентября, 2019, 20:37 — ИА Регнум. Детский танцевальный ансамбль «Ирон» стал победителем международной олимпиады по хореографии «Красота и доброта спасут мир!», которая проходила в Лазаревском районе Сочи с 14 по 18 сентября. Об этом 18 сентября сообщает информагентство Рес.

Cominf.org Выступление детского танцевального ансамбля «Ирон»

Руководитель ансамбля Диана Хугаева рассказала, что «Ирон» впервые принимал участие в сочинской олимпиаде по хореографии. Коллектив представил два танцевальные номера «Симд» и «Горский».

Учредители и организаторы олимпиады по хореографии стали мировой и российский Артийский комитет совместно с ЮНЕСКО, Международной академией творчества, Министерством культуры и Министерством просвещения России.

Детский танцевальный ансамбль «Ирон» был создан в 2009 году при госансамбле «Симд». Ансамбль входит в структуру управления культуры, молодежи и спорта администрации Цхинвала. В трех группах занимаются дети от пяти лет и старше.