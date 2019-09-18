Москва, 18 сентября, 2019, 20:22 — ИА Регнум. Средняя стоимость квартир в России во втором квартале 2019 года выросла на 6,9%, отмечают аналитики компании Колди. Это почти в 5 раз больше прошлогодних темпов роста. Причиной такого скачка стала реформа в долевом строительстве, а также ожидаемый рост цен на рынке. Москва в целом поддержала общероссийские тенденции и, несмотря на повышение цен, наблюдается увеличение спроса.

В сегменте бизнес-класса зафиксировано более трети сделок от общего объема. Рост составил 32% по сравнению с первым полугодием 2018 года. Средняя цена за кв. м варьировалась от 220 тыс. руб. в январе до 235 тыс. руб. в марте. При этом меньше всего сделок было зафиксировано в январе и больше всего — в апреле. В мае последовало снижение продаж и затем незначительный рост был в июне.

По словам Максима Каварьянц, директора по продажам компании Колди, данная тенденция в целом сохраняется из года в год. «Это связано с активностью застройщиков — выводом новых привлекательных предложений в начале года и объявлением о повышении цен. Наглядный пример — проект LOFT. FM стартовал в конце 2018 года и в марте-апреле достиг пика продаж с последующим повышением цен», — подчеркивает эксперт.

Тем временем на рынке апартаментов в сегменте бизнес-класса средняя стоимость кв. м лотов на экспозиции с января по июнь выросла в среднем на 13% — от 237 тыс. руб. до 269 тыс. руб.

Если говорить об инвестиционных сделках в первом полугодии текущего года, по данным компании Колди, их было на 25% больше, чем годом ранее. В первой половине года рост спроса наблюдался частично за счет перехода девелоперов на эскроу-счета и прогнозируемым инвесторами увеличением цены, а также за счет отложенного спроса конца 2018 года и приходом новых инвесторов на крупные качественные офисные площади А и В+, вакантность которых снизилась за последние годы в Москве и составляет сегодня порядка 6%. Однако, четвертый квартал является традиционно хорошим периодом для инвестирования, тем более именно в этот период застройщики предлагают интересные условия для приобретения недвижимости, например, беспроцентную рассрочку, трейд ин и субсидированную банковскую ставку.

«Преимущественно инвесторам интересен формат апартаментов. Так, в проекте LOFT. FM со старта продаж в декабре 2018 года по настоящее время средняя цена квадратного метра выросла на 35%. Традиционно инвесторам важна перспективность объекта с точки зрения окупаемости при сдаче в аренду на 7−10 лет, а также перспективность развития инфраструктуры в локации проекта, его концепция и стоимость. Ожидание инвесторов от приобретения коммерческих площадей находятся в рамках 12−15% годовых, но это не всегда является решающим фактором для принятия решения. Хороший инвестор видит и предугадывает перспективу на 3−7 лет вперед», — утверждает Максим Каварьянц.

Компания Колди на рынке недвижимости более 15 лет. На сегодняшний день в портфеле компании 19 реализованных, строящихся и проектируемых проектов в Москве.