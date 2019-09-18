Москва, 19 сентября, 2019, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 19 сентября, депутаты Госдумы рассмотрят проект постановления о назначении четырех новых аудиторов Счётной палаты, сообщает ИА REGNUM.

Duma.gov.ru Государственная дума

Кандидатов на должности аудиторов — Валерия Богомолова, Андрея Перчана, Данила Шилкова и Сергея Штогрина — ранее уже поддержал президент РФ Владимир Путин, а затем одобрил Совет Думы.

Как рассказал журналистам первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников (КПРФ), в ходе пленарного заседания кандидатуры представит полномочный представитель президента в нижней палате парламента Гарри Минх. Кроме того, в пленарном заседании также примет участие глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

У депутатов также будет возможность задать вопросы кандидатам на должности аудиторов. Как рассказал Мельников, количество вопросов будет неограниченным.