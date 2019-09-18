Лондон, 18 сентября, 2019, 20:03 — ИА Регнум. Испанская балерина Диана Андреас Ривера, выступающая в престижной танцевальной компании Víctor Ullate Ballet, получила два месяца тюрьмы за побои, нанесённые ею двоим британским полицейским, сообщает 18 сентября The Sun.

Кроме срока лишения свободы, испанской танцовщице запретили на 12 месяцев любые публичные выступления. Запрет вступит в силу сразу после освобождения балерины из-под стражи.

Диана Андреас Ривера несколько дней назад в лондонском аэропорту «Хитроу» напала на полицейских, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Сторона обвинения сообщила суду, что пьяная испанская танцовщица безуспешно пыталась искать свой паспорт в аэропорту, а когда услышала требование полицейских удалиться, напала на них и нанесла побои.

Диана Андреас Ривера признала свою вину и принесла извинения за своё поведение.

Намерена ли возмущенная общественность Лондона устраивать акции протеста против «произвола полиции», на данный момент неизвестно.