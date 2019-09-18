Сухум, 18 сентября, 2019, 20:01 — ИА Регнум. В рамках проекта «Безопасный город» на центральной трассе Абхазии Псоу-Ингур устанавливаются дополнительные комплексы фото‑ и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом 18 сентября сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Абхазии.

Rostgrupp.ru Дорожные камеры

Оборудование устанавливается на аварийно-опасных участках дороги. За 8 месяцев 2019 года 15 430 водителей были привлечены к административной ответственности за превышение скорости.