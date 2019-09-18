Москва, 18 сентября, 2019, 19:58 — ИА Регнум. Полицейский, застреливший сотрудника отдела собственной безопасности МВД на Московском метрополитене, подозревался в получении взятки в размере двух тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

Согласно источнику, отдел собственной безопасности «разрабатывал» подозреваемого около двух недель. На станции метро «Рязанский проспект» сотрудники ОСБ зашли в помещение УВД на метрополитене с понятыми, чтобы взять полицейского с поличным после получения взятки, однако тот открыл стрельбу из табельного оружия.

По информации Mash, задержанный cотрудник патрульно-постовой службы на допросе заявил, что взятку на указанную сумму ему предлагал мигрант, но он якобы отказался брать деньги.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в столичном управлении МВД сообщили, что во время оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый в преступлении сотрудник ППС открыл стрельбу, в результате чего один полицейский погиб и ещё один получил тяжёлое ранение.