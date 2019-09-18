Рославль, Смоленская область, 18 сентября, 2019, 19:56 — ИА Регнум. Доследственную проверку начали следственные органы Смоленской области после появления в СМИ сообщения об издевательствах, которые терпят дети в многодетной приёмной семье. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону 18 сентября

Следственный комитет Российской Федерации (СКР)

«В средствах массовой информации опубликована статья, в которой сообщается о том, что в поселке Остер Рославльского района женщина жестоко обращается с приемными детьми. По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Смоленской области начато проведение доследственной проверки», — сообщили в СК.

Следователи намерены изучить условия проживания детей, а также забрать из полиции материалы по факту причинения приемным детям телесных повреждений. В поле зрения следователей окажется и работа системы профилактики — действиям соцслужбы обещают дать оценку.

Как сообщила Readovka, 63-летняя приемная мать восьмерых детей несколько лет их мучила, а недавно пыталась застрелить их. Ружье у матери отобрала старшая дочь. До этого в больнице с травмами оказался супруг женщины. Сейчас дети находятся в больнице.