Казань, 18 сентября, 2019, 19:35 — ИА Регнум. В очереди на бесплатные курсы для пенсионеров в Казанском университете (КФУ) возникла давка. Об этом сообщает 18 сентября интернет-издание Казанский Портал.

Larakir88 Казанский федеральный университет

Яростную тягу к знаниям продемонстрировали казанские пенсионеры. Казанский федеральный университет открыл несколько бесплатных курсов для пожилых жителей столицы Казани. Более сотни пенсионеров выстроились в длинную очередь, чтобы первыми записаться на курсы по философии, экономике, психологии и др.

«Оказывается, умные люди дежурили с шести утра, чтобы первыми записаться на самые популярные предметы: немецкий и татарский языки, дизайн сада, экономику, танцевальную терапию и здоровое долголетие», — рассказывает участница очереди.

Избежать давки не удалось. Организаторов не выручили даже переносные металлические ограждения.

Чтобы пробиться к столу, где шла запись на обучение, самые хитрые пенсионеры говорили, что хотят попасть на непопулярные направления (компьютерная грамотность).

Напомним, в России около 9,25 млн из почти 40 млн получателей страховой пенсии являются официально трудоустроенные