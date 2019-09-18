Под Воронежем построят свиноводческий селекционный центр за 4 млрд рублей
Село Воробьёвка, Воронежская область, 18 сентября, 2019, 19:24 — ИА Регнум. Свиноводческий селекционный центр планируется построить в Воробьёвском районе Воронежской области. Объем вложений оценивается в 4 млрд рублей. Всего же в животноводство Воробьёвского района планируется вложить более 5 млрд рублей. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области, было заявлено в ходе поездки губернатора Александра Гусева в Воробьевский муниципальный район.
В частности, глава региона принял участие в открытии машинно-технологической станции «Воробьевская» в селе Лещаное. Здесь компания «Воронежкомплект» провела масштабную реконструкцию: построены новые помещения, установлено механическое производство нестандартизированного оборудования и металлоконструкций. К весне 2020 года планируется сдать корпус на 1800 кв. Инвестиции уже составили порядка 70 млн рублей, а всего планируется вложить 100 млн рублей.
На предприятии создано 32 рабочих места, большинство сотрудников — жители села Лещаное. После выхода предприятия на полное мощность число работников увеличится вдвое, в средняя заработная плата составит более 30 тысяч рублей.
Также глава региона побывал на строящейся станции контрольного тестирования животных «Краснопольская» группы компаний «АгроЭко», которая строится в рамках первого этапа соглашения об инвестиционной деятельности между компанией, правительством Воронежской области и администрацией Воробьевского муниципального района. Общий объем инвестиций в объект составляет 1 млрд 137 тыс. рублей, строительство. Объект планирую ввести в эксплуатацию летом 2020 года.