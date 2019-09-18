Грозный, 18 сентября, 2019, 19:16 — ИА Регнум. В Чечне 18 сентября открылся фестиваль «Арбузная поляна». Местом его проведения стал сквер Журналистов в городе Грозном. Программа фестиваля рассчитана и на тех, кто любит сладкую ягоду, и на тех, кто любит творчество и спорт, и на тех, кому по душе веселые конкурсы, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства по туризму Чечни.

Скриншот страницы vk.com Фестиваль «Арбузная поляна»

Организаторы фестиваля удивили своей фантазией. Уйти с площадки «Арбузной поляны», не отведав разных сортов арбузов и дынь, не подивившись искусству специалистов по карвингу (искусству художественной резки по овощам и фруктам), было невозможно. Среди экспонатов не только красивые розы из мякоти сочной ягоды, но даже портрет главы Чечни Рамзана Кадырова, вырезанный на боку огромного полосатого арбуза.

Гости фестиваля смогли попробовать себя сами в художественной резьбе на арбузах, мастера научили готовить вкусные десерты из арбуза и дыни, а дети приняли участие в игре в шахматы на арбузном и дынном поле.

По словам организаторов фестиваля, с его помощью они хотели привлечь внимание туристов и соседей по округу, он также должен способствовать «укреплению межпоселенческих экономических и культурных связей».