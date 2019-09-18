Эр-Рияд, 18 сентября, 2019, 18:45 — ИА Регнум. Семь крылатых ракет и 18 беспилотных летательных аппаратов были применены в ходе удара по нефтяным производственным объектам саудовской госкомпании Aramco, заявил 18 сентября на пресс-конференции представитель военного ведомства Саудовской Аравии полковник Турки аль-Малики.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Саудовская Аравия

Пресс-конференция прошла в Эр-Рияде.

По утверждению саудовских военных, один из объектов нефтяной промышленности, расположенный в Абкайке, был атакован 18 дронами и четырьмя крылатыми ракетами.

В свою очередь объект в Хурайсе подвергся удару тремя крылатыми ракетами.

При этом аль-Малики заявил, что эти ракеты могли быть произведены в Иране, однако воздержался от указания точных мест пусков ракет и дронов.

По его словам, выяснение точных мест пуска продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в США продолжают обвинять Иран в организации удара по нефтяным объектам Саудовской Аравии, хотя йеменские хуситы сразу заявили о своей ответственности за него.