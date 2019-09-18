Ульяновск, 18 сентября, 2019, 18:35 — ИА Регнум. Мать с двумя детьми была госпитализирована после отравления угарным газом в Вешкаймском районе Ульяновской области. Об этом 18 сентября сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

По предварительной информации, ЧП произошло 18 сентября многоквартирном доме на улице Заводской в рабочем поселке Чуфарово. Двое несовершеннолетних детей и их мать были доставлены в больницу с подозрением на отравление угарным газом.

По данному факту прокуратура Вешкаймского района Ульяновской области начала проверку деятельности должностных лиц, ответственных за обслуживание газового оборудования в доме, где произошёл инцидент.

Также проводится проверка деятельности организаций, занимающихся контролем и анализом соблюдения требований техники безопасности при использовании газового оборудования.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели женщины в Ленинградской области в результате отравления угарным газом. Трое детей женщины возрастом 4, 12 и 15 лет были госпитализированы.