Рига, 18 сентября, 2019, 18:30 — ИА Регнум. Министр благосостояния Латвии Рамона Петравича объяснила, на что будут потрачены средства, сэкономленные за счёт урезания пособий безработным. Как пишет латвийский новостной портал TVNET, деньги потратят на повышение пенсий и пособий инвалидам.

Vadim Timoshkin Рига

Минимальные пенсии поднимут с 64 до 80 евро. Изначально планировалось повышение до 99 евро, однако для этого в бюджете пришлось бы найти дополнительные 28 млн евро. Петравича отметила, что довольна и таким результатам, поскольку «этот воз сдвинулся с места».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Латвии приняли решение меньше платить безработным, что сэкономит в бюджете дополнительные 12 млн евро. Пособия снизятся, а максимальный срок выплат сократится на один месяц.

В Латвии хотят сэкономить бюджет на безработных