Москва, 18 сентября, 2019, 18:28 — ИА Регнум. Пассажир погиб в результате падения под прибывающий поезд в московской подземке днём 18 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе УВД на метрополитене.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Трагический инцидент произошёл около 17:00 на станции «Боровицкая» Серпуховско-Тимирязевской линии.

«Мужчина упал с платформы на жёсткий путь под прибывающий электропоезд. Прибывшие на место медики констатировали смерть пассажира», — сообщили в пресс-службе.

В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Из-за инцидента оказалось остановлено движение поездов на участке между станциями «Савёловская» и «Серпуховская». В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

Как сообщается в микроблоге столичной подземки в Twitter, к настоящему времени движение по Серпуховско-Тимирязевской линии введено в график.