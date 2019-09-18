Липецк, 18 сентября, 2019, 18:28 — ИА Регнум. В Липецке по поручению главы региона экологи выяснили причину неприятного запаха, на который жаловались жители областного центра — в частности, в центре, в микрорайоне Университетском и районе Сырского рудника.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Сельскохозяйственные работы

Виновниками оказались ближайшие к городу сельхозпредприятия, которые вносили удобрения на поля. По словам начальника регионального управления экологии и природных ресурсов Галины Рощупкиной, аграрии не учли направления ветра, поэтому запах удобрений распространился по областному центру. Виновных пообещали наказать.

«Произошло нарушение технологий. Мы провели совещание с надзорными органами и сельхозпредприятиями. Все работы по внесению удобрений приостановлены до наступления благоприятных метеорологических условий. Проходит расследование. По итогам проверки будет принято решение, виновные будут привлечены к административной ответственности. Кроме того, примем превентивные меры. Сельхозпредприятия будут получать информацию о неблагоприятных метеоусловиях и учитывать эти факторы при удобрении земель», — рассказала Рощупкина.