Певек, Чукотский АО, 18 сентября, 2019, 18:13 — ИА Регнум. Единственный в мире атомный плавучий энергетический блок (ПЭБ) «Академик Ломоносов», отправленный 23 августа 2019 года из Мурманска в сопровождении ледокола и буксиров, успешно пришвартовался в месте своего основного базирования — в г. Певек Чукотского автономного округа (ЧАО). Всего по дороге из Санкт-Петербурга в Мурманск, а из Мурманска в Певек «Академик Ломоносов» преодолел около 9 тыс. км. Плавучая атомная теплоэлектростанция в составе плавучего энергоблока «Академик Ломоносов» и береговых гидротехнических сооружений предназначена для энергоснабжения Чукотского автономного округа и снабжения теплом г. Певека. В перспективе ПАТЭС заменит мощности технологически устаревших Билибинской АЭС и угольной Чаунской ТЭЦ. После ввода в эксплуатацию ПАТЭС станет самой северной атомной станцией в мире, забрав этот титул у Билибинской АЭС. Размещение ПАТЭС в Певеке создаст условия для ускоренного социально-экономического развития Чаунского муниципального района и Чукотки в целом. Кроме того, она станет одним из ключевых элементов инфраструктуры в рамках программы развития Северного морского пути и обеспечения круглогодичной ледокольной проводки.

Rosenergoatom.ru Транспортировка плавучего энергоблока «Академик Ломоносов» из Мурманска в Певек

Заведующий научно-учебной лабораторией экономики природных ресурсов и окружающей среды, доцент кафедры социально-экономического планирования Института экономики, управления и природопользования Сибирского федерального университета Антон Пыжев отметил высокую важность данного объекта для населения и территории:

«ПАТЭС будет обеспечивать город Певек и теплом, и электроэнергией. Так что плавучая атомная станция туда не просто так пришла. С точки зрения экологии при безопасной эксплуатации атомных объектов они считаются более чистыми, чем генерация, работающая на угле. Напомню, что эта станция пришла не в Москву или Новосибирск, где есть возможность транспортировки иных более дешевых энергоносителей, которые можно рассматривать как альтернативу. Альтернатива в Певеке — это что-то из области невозможного, поскольку завоз того же угля — тоже не дешёвое удовольствие. С экологической точки зрения влияние угольной генерации неизмеримо больше, чем атомной станции».

Он подчеркнул, что экономические преимущества эксплуатации ветряных электростанций в данных условиях неясны, нет уверенности, что ветрогенераторы в этом смысле существенно лучше ПАТЭС. «Да и вообще в нашей стране работа ветряков — это проблемная тема. По России в среднем недостаточно ветровой нагрузки для того, чтобы их эффективно эксплуатировать. Без прямого субсидирования это не работает, что мы с вами и наблюдаем — у нас мало и редко где есть возможности для развития ветроэнергетики, несмотря на то, что эта тема крайне популярна в странах Европы», — пояснил эксперт.

«Эксплуатация любых объектов в северных условиях — это всегда, на первый взгляд, абсурдно дорогое удовольствие. Существование такого крупного города, как Норильск, за северным полярным кругом в своё время тоже не оценивалось как выгодное. Подобные населенные пункты более-менее эффективно могут эксплуатироваться только вахтовым методом. В остальных случаях понятно, что кто-то платит за поддержание жизни на таких объектах. Но не стоит забывать, что они имеют стратегическое значение для государственной безопасности, для освоения Арктики. Поэтому это расходы, на которые государство идёт совершенно осознанно. Мы же все понимаем, что если мы уходим из этих точек, которых на самом деле не так уж много, то их кто-то займёт. Есть опорные точки на карте нашей страны, которые мы не можем бросить. Эти экономические интересы необходимо финансировать из дополнительных источников, тем самым гарантируя в долгосрочной перспективе их принадлежность нашему государству», — резюмировал Пыжев.