Певек, Чукотский АО, 18 сентября, 2019, 17:59 — ИА Регнум. Прибытие первой в мире плавучей атомной станции в Певек открывает новые возможности перед жителями. Об этом заявил глава городского округа Певека Николай Леванов после прибытия плавучего атомного энергоблока «Академик Ломоносов» к месту базирования.

Rosatom.ru Плавучий энергоблок «Академик Ломоносов»

«Мы встретили итог труда очень большого количества людей — инженеров, рабочих, ученых. Для города наступает этап, когда на территорию пришел Росатом. Росатом — это госкорпорация, которая сегодня находится на пике всех существующих компетенций. Для жителей города чрезвычайно важно, что открываются новые возможности. Я сейчас не говорю про утилитарные вещи — тепло и свет, а про то, что у детей, у людей, которые здесь живут, возникает возможность иной профориентации, возможность использования тех достижений, которые есть у Росатома по всем направлениям, кроме того, Певек вошел в структуру городов — спутников Росэнергоатома. Наша задача — перенять опыт муниципалитетов в других городах присутствия атомной отрасли. Мы исходим из того, что это новые возможности, и мы, безусловно, ими воспользуемся», — отметил глава городского округа.

Он напомнил, что Певек пережил разные времена: «1990-е для нас закончились достаточно плачевно, потому что потери были очень существенны. Мы потеряли 7/8 нашего населения». Леванов выразил надежду на то, что приход в город инноваций станет стимулом для появления новых возможностей и в результате город привлечет молодежь.

«Мы ожидаем притока молодежи, надеемся на то, что те, кто уезжает получать высшее образование, будут возвращаться. Наша задача — чтобы людям было комфортно. Давно пора изменить мировоззрение, добавлять оптимизма. И это событие чрезвычайно оптимистичное, и оно рождает в душах наших жителей стремление к глобальному, интересному, а не просто к зарабатыванию денег и выживанию», — отметил руководитель муниципалитета.

Говоря об отношении жителей города к появлению в городе объекта атомной энергетики, он уточнил, что первые публичные слушания об отношении населения к ПАТЭС проводились шесть лет назад, 1 октября 2013 года. «Отношение изначально не было отрицательным. Когда специалисты объяснили на понятном языке, что эти установки, которые используются на атомных ледоколах, имеют опыт эксплуатации в десятки лет, это еще больше успокоило людей. Мы же видим нынешнюю нашу генерацию — угольную станцию, и мы видим, как порой выглядит город, который мы не можем отмыть от угольной пыли. Если у нас будет белый снег — это будет замечательно. А если мы получим еще и решения по свету, ведь у нас полярная ночь, всё это будет работать на улучшение мироощущения тех, кто здесь живет. Это край земли, но он не потерянный край. Это настоящий край земли, где живут сильные, смелые люди», — подчеркнул Николай Леванов, добавив, что наличие такого объекта как плавучая АЭС позволит увеличить наполняемость бюджета. Он выразил надежду, что это подстегнет бизнес к созданию сопутствующей инфраструктуры в городе.

Напомним, 14 сентября в Певеке плавучий энергоблок «Академик Ломоносов» пришвартовался в месте своего основного базирования. Плавучая атомная теплоэлектростанция в составе плавучего энергоблока «Академик Ломоносов» и береговых гидротехнических сооружений предназначена для энергоснабжения Чукотского автономного округа и снабжения теплом г. Певека. В перспективе ПАТЭС заменит мощности технологически устаревших Билибинской АЭС и угольной Чаунской ТЭЦ. После ввода в эксплуатацию ПАТЭС станет самой северной атомной станцией в мире.

Как сообщил руководитель Дирекции по сооружению и эксплуатации ПАТЭС Концерна «Росэнергоатом» Виталий Трутнев, теперь предстоит интегрировать плавучий энергоблок в инженерные энергосети береговой площадки, подключить его к энергосистеме Чукотки и к тепловым сетям Певека. Планируется, что в декабре этого года блок будет введен в эксплуатацию и выдаст первые киловатты в энергосистему Чукотки. Выдача тепла в теплосеть Певека планируется в следующем году.

Как пояснил начальник службы эксплуатации общестанционных систем и сооружений филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Дирекция по сооружению и эксплуатации ПАТЭС» Вячеслав Кувалдин, все строительные материалы на площадку завозятся морем, навигация короткая, с июля по октябрь, поэтому все грузы стараются завезти в этот период. В крайнем случае используют зимник из Якутска.

На сегодняшний день на площадке работает около 250 человек, количество специалистов будет увеличиваться с приближением запуска в эксплуатацию. На момент прибытия ПЭБ в Певек все гидротехнические сооружения были готовы к его приему на 100%. Также завершены работы по созданию инфраструктуры комплексной физзащиты, очистных сооружений, административных зданий и объединенно-вспомогательного корпуса. Закрытые распределительные устройства на 10 и 110 киловольт готовы, в этом месяце будет произведен монтаж трансформаторов. Врезка запланирована на конец октября — начало ноября, предстоит полтора-два месяца напряженной работы.

Около двух недель потребуется на соединение всех систем плавэнергоблока с берегом. В данный момент пусконаладочные работы начинаются вхолостую на объектах, которые уже построены, — трансформаторная подстанция, распределительное устройство 10 киловольт. Затем после подачи напряжения будут выполняться пусконаладочные работы под нагрузкой вплоть до сдачи в эксплуатацию, проинформировал Кувалдин.

По словам Виталия Трутнева, срок эксплуатации плавучего энергоблока — 40 лет. Раз в 12 лет он будет транспортироваться на специализированное предприятие, где будет происходить перезарядка топлива и техническое обслуживание как корпуса судна, так и внутренних механизмов. Эксплуатация будет осуществляться вахтовым методом, пояснил руководитель Дирекции по сооружению и эксплуатации ПАТЭС.

Власти региона видят в новом энергообъекте стимул для развития всего округа. «С приходом плавучей атомной станции для развития Чукотки начинается новая жизнь, новая эра», — считает губернатор Чукотского АО Роман Копин. Сейчас завершается строительство участка ЛЭП Билибино-Кекура-Песчанка. Получение необходимой электроэнергии будет означать развитие промышленности, создание рабочих мест. «Люди смогут работать, учиться, растить детей, а значит, у Чукотки есть будущее», — уверен губернатор.

По его словам, основой экономики Чукотки является недропользование, прежде всего, это добыча золота: Чукотка в настоящее время добывает около 10% этого драгоценного металла в стране. «Поэтому атомная станция будет обеспечивать электроэнергией и действующие проекты (Каральвеем, Майское месторождения), и города Певека и Билибино, и новые проекты (крупное золоторудное месторождение Кекура, месторождения Баимской рудной зоны). Таким образом регион становится полиметаллическим с точки зрения добычи, его экономика становится более устойчивой, диверсифицированной и это тоже хорошо для его развития», — подчеркивает глава региона.

Успешная работа ПАТЭС на такой сложной территории станет подтверждением ее широких возможностей, считает Роман Копин: «Условия Чукотки таковы, что если технология работает здесь, то значит она будет работать и в любом другом месте — это такой знак «проверено Арктикой».