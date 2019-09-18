Москва, 18 сентября, 2019, 17:52 — ИА Регнум. Руководство Русской православной церкви поручило правозащитному центру Всемирного русского народного собора изучить материалы уголовных дел в отношении участников митингов в Москве после открытого письма в их поддержку, с которым выступила группа священнослужителей. Об этом 18 сентября сообщили в Синодальном отделе по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Участник акции протеста несистемной оппозиции в Москве

В комментарии отдела отмечается, что детали соответствующих уголовных дел известны только тем, кто их изучал, и подписавшие обращение священники вряд ли имеют достаточно полное представление о материалах данных дел, чтобы сделать вывод о виновности или невиновности фигурантов.

«Это факт свидетельствует о необходимости профессионального разбора ситуации», — подчёркивают в РПЦ.

Сообщается, что с учётом общественной значимости судебного процесса правозащитному центру Всемирного русского народного собора поручено «озаботиться изучением материалов дел лиц, упомянутых в вышеназванном заявлении, и иных лиц на предмет возможного нарушения их прав в ходе судебного процесса».

Правозащитному центру также поручено, в случае необходимости, оказать фигурантам уголовных дел квалифицированную правовую помощь, говорится в сообщении.

Напомним, накануне несколько десятков священнослужителей РПЦ выступили с открытым письмом, в котором заявили о необходимости пересмотреть приговоры участникам митингов в Москве. По их мнению, уже вынесенные судебные решения по демонстрантам являются слишком суровыми в сравнении с гораздо более мягкими приговорами обвиняемым в более тяжёлых преступлениях.