Ялта, Крым, 18 сентября, 2019, 17:49 — ИА Регнум. Все руководители муниципальных исполнительных органов власти Крыма сложили полномочия. Об этом на своей странице в Facebook 18 сентября сообщил глава администрации Ялты Алексей Челпанов.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«Данная процедура принята властями республики в связи с тем, что запланировано проведение новых конкурсов на должности глав администраций», — отметил Челпанов.

По его словам, до принятия решения депутатами горсовета об удовлетворении его заявления он продолжит исполнять свои служебные обязанности.

«Я буду участвовать в грядущем конкурсе на замещение должности главы администрации. Мне есть что представить конкурсной комиссии и всем ялтинцам. Комплексная программа развития города и поселков сформирована, в ней учтены все современные требования и пожелания жителей», — добавил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму зафиксировали самую низкую явку избирателей за всю постсоветскую историю выборов на полуострове — чуть более 33%. По итогам голосования в Госсовет республики прошли три партии: «Единая Россия», ЛДПР и КПРФ.

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