Киев, 18 сентября, 2019, 17:46 — ИА Регнум. Украина не может военным путем вернуть отдельные регионы Донбасса, поскольку «небольшая Красная армия, не может победить большую Красную армию». Об этом 18 сентября на совместном заседании комитетов Верховной рады по вопросам внешней политики и евроинтеграции заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Мы не собираемся заканчивать войну путем сдачи. Нашу победу мы начали ковать в 2014 году. Это был бы единственный и идеальный путь, которым Украина восстановит свою независимость. Мы понимаем, что наши силы не равны и небольшая Красная армия, не может победить большую Красную армию. Для этого нам нужно построить сильную экономику, сильную консолидированную страну, сильную армию», — сказал Пристайко.

По его словам, Киев использует минские соглашения, чтобы восстановить Вооруженные силы.

«Надеюсь, что то время, которое мы приобрели себе минским форматом при помощи наших партнеров, позволит нам восстановить нашу армию и чувствовать себя более уверенно. Это не значит, что завтра мы можем перейти в атаку. Но это значит, что у нас больше шансов сдержать агрессию, если она будет. Задача президента, задача депутатов — не допустить кровопролития… Так, если коротко, можно описать планом Зеленского, с дополнением определенных элементов», — рассказал Пристайко.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выборы в отдельных регионах Донбасса могут пройти только по украинскому законодательству после вывода войск из региона. Он сообщил, что на предстоящей встрече «нормандская четверка» обсудит «формулу Штайнмайера».