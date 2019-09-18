Ереван, 18 сентября, 2019, 17:33 — ИА Регнум. Следственный комитет сегодня, 18 сентября, предъявил бывшему начальнику полиции Армении Владимиру Гаспаряну обвинение в злоупотреблении властью. В качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде.

police,am Владимир Гаспарян

Адвокат Гаспаряна Тигран Атанесян на своей странице в Facebook заявил, что Гаспарян не признает себя виновным и отказывается давать показания на данном этапе следствия.

Пресс-секретарь Следственного комитета Наира Арутюнян сообщила Радио Азатутюн, что хотя Гаспарян отказывается давать показания, однако пообещал возместить причиненный государству ущерб в особо крупном размере, до конца дня перечислив на счет Следственного комитета около 22 млн драмов (около $46 тысяч).

Согласно обвинению, Гаспарян в 1997—2011 годах, когда занимал должность начальника военной полиции, а затем заместителя министра обороны, был осведомлен о том, что трое сотрудников военной полиции, будучи оформлены, не приходят на работу, однако получают зарплаты, но бездействовал. Все трое работали у братьев экс-президента Армении Сержа Саргсяна: один водителем — у Левона Саргсяна, а двое других — телохранителями у Александра Саргсяна. Эти трое военнослужащих проходят по данному делу в качестве свидетелей.

Согласно обвинительному заключению, Владимир Гаспарян, исходя из личной заинтересованности и групповых интересов, с целью заслужить благосклонность Саргсянов, злоупотребил своими должностными полномочиями и позволил своим сотрудникам выполнять работы, не исходящие из их статуса.

Гаспарян стал начальником полиции Армении в мае 2011 года и занимал этот пост до смены власти в мае 2018. Тогда его на этом посту сменил уволенный сегодня, 18 сентября, Валерий Осипян.