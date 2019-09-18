Москва, 18 сентября, 2019, 17:29 — ИА Регнум. Вклады граждан России в банках в августе 2019 года выросли в номинальном выражении на 1,4% — до 29 трлн 463 млрд рублей. Такие данные приводятся в опубликованном 18 сентября обзоре Банка России «О развитии банковского сектора».

Иван Шилов ИА REGNUM Банк России

Отмечается, что за январь — август 2019 года темп прироста вкладов населения почти вдвое превысил показатель аналогичного периода прошлого года.

При этом, согласно докладу, в августе впервые с начала года вклады граждан в иностранной валюте в долларовом эквиваленте снизились (-1,2%), в то время как вклады в рублях продолжали расти (+0,8%).

Депозиты юридических лиц в августе, по данным Центробанка, увеличились на 1,6% — до 27 трлн 198 млрд рублей.