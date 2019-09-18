Ереван, 18 сентября, 2019, 17:29 — ИА Регнум. Уволенный сегодня, 18 сентября, начальник полиции Армении Валерий Осипян назначен главным советником премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства Армении.

police,am Валерий Осипян

Осипян занимал должность начальника полиции с мая 2018 года, после того, как Пашинян стал премьер-министром. Ранее был уволен также директор Службы национальной безопасности Артур Ванецян. Ходили слухи, что свой пост покинет также министр обороны Давид Тоноян, однако слухи не подтвердились.