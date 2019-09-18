Санкт-Петербург, 18 сентября, 2019, 17:18 — ИА Регнум. За последние 15 лет число уличных светильников в Санкт-Петербурге увеличилось со 120 тысяч до 350 тысяч штук. Большинство из них излучают «тёплый» свет, но в некоторых местах его сменяет «холодный» — это необходимо по соображениям безопасности.

Дарья Драй ИА REGNUM Вечерний Санкт-Петербург в зимнее время

Как передает корреспондент ИА REGNUM, об особенностях работы уличного освещения в Северной столице рассказал директор СПб ГБУ «Ленсвет» Сергей Мителев. 19 сентября городское учреждение «Ленсвет» отметит 85-летний юбилей своей работы.

Сергей Мителев отметил, что за 85 лет своей истории предприятие расширялось с каждым годом. Так, с 1 января 2019 года «Ленсвет» принял на баланс около 60 тысяч светильников, которые до этого обслуживала компания «Ленэнерго».

Директор «Ленсвета» сообщил, что в текущем году основные силы предприятия были направлены на обновление светильников в пригородах. Во всех районах устаревшие ртутные светильники заменяются на светодиодные. Для «Ленсвета», по словам Мителева, приоритетом является освещение тех жилых кварталов, в которых до сих пор освещения не было. «Наша задача — осветить любое пространство. Нет такой точки, где бы «Ленсвет» не мог поставить светильник», — отметил Мителев.

Он рассказал журналистам, что время включения и отключения освещения на улицах города осуществляется по графику, который размещен на официальном сайте ГБУ «Ленсвет». С января по июнь время работы светильников сокращается в среднем на 15 минут каждые пять дней, а с июля по декабрь, наоборот, увеличивается. Во всех районах города освещение включается одновременно.

При составлении графика учитываются данные, которые передает Гидрометцентр, то есть фактические атмосферные условия. В зависимости от этих и других факторов, время включения и отключения уличного освещения может варьироваться в пределах 20 минут. Общее время горения городских светильников составляет 3986 часов в год.

В основном «Ленсвет» устанавливает светильники, которые излучают «теплый» жёлтый свет. На пешеходных переходах, однако, устанавливается «холодное» освещение, чтобы создать контраст на фоне «теплого» света, и водитель мог лучше заметить пешеходный переход и людей на нем.

В 2020 год на художественную подсветку города будет выделено 150 млн рублей, а на внутриквартальное освещение — 900 млн рублей. В планах предприятия — разработка программы «умного освещения»: в светильники будут встраиваться SIM-карты или микросхемы, что позволит дистанционно управлять ими, получать информацию об их неисправности и в короткие сроки её устранять.

В будущем году «Ленсвет» также собирается заняться подсветкой малых мостов, доделать освещение на Московском проспекте, осветить многие парки и сады Петербурга.