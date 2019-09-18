Казань, 18 сентября, 2019, 17:05 — ИА Регнум. В Казани оказаться в числе первых покупателей нового телефона от Apple можно за 80 тыс. руб. Об этом 18 сентября сообщает Evo-rus.com.

Иван Шилов ИА REGNUM Потребитель

Журналисты собрали объявления о продаже мест в очереди за новым телефоном Apple. Цена, за которую продавец готов уступить место в очереди колеблется от 30 до 80 тыс. руб.

Один из продавцов места в очереди предложил оформить сделку в виде договора об оказании услуг.

«Работаю по 50-процентной предоплате с договором об оказании услуг. Выбор магазина по договоренности», — говориться в объявлении.

В Москве цена за первое место в очереди на покупку смартфона доходит до 400 000 руб.

При этом цена за максимальную версию iPhone 11 Pro Max (512 Гб) составит 131 000 руб.

Напомним, новая линейка телефонов iPhone — iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max поступит в продажу 20 сентября, а предзаказы можно будет размещать уже сегодня.