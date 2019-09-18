Москва, 18 сентября, 2019, 16:45 — ИА Регнум. Реальная начисленная заработная плата в России в августе 2019 года сократилась на 2,8%, а в годовом выражении — выросла на 3%. Такие данные приводятся в новом докладе Росстата «О социально-экономическом положении России».

Evgeny Кошелек

За январь-август 2019 года реальная заработная плата выросла на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Среднемесячная номинальная заработная плата в августе, по оценке ведомства, составила 45 100 рублей, что на 800 рублей ниже июльского показателя, но на 7,4% выше данных за август прошлого года.