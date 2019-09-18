Талдом, Московская область, 18 сентября, 2019, 16:44 — ИА Регнум. В Кошелеве и Николо-Кропотках (Талдомский г.о.) открыли два новых фельдшерско-акушерских пункта (ФАП). Об этом сообщили 18 сентября в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM

По словам министра здравоохранения Московской области Татьяны Мухтасаровой, ФАПы открыты для обслуживания 1,5 тыс. жителей из 38 населенных пунктов. ФАПы полностью укомплектованы мебелью и оборудованием: закуплены электрокардиографы, автоматические дефибрилляторы, портативные аппараты ИВЛ, спирометры, пульсоксиметры. В каждом ФАПе прием будут вести фельдшер и медсестра.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в новом Центре спортивной медицины в Мытищах с начала 2019 года обследовали более 4,5 тыс. детей в возрасте от 7 до 16 лет.