Ярославль, 18 сентября, 2019, 16:42 — ИА Регнум. В мэрии Ярославля сообщили, что контракт на ямочный ремонт дорог в городе будет подписан 18 сентября. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Аукцион на проведение ямочного ремонта во втором полугодии 2019 года проводился департаментом государственного заказа Ярославской области. Сумма контракта — 18,7 миллиона рублей. Победителем аукциона признано ООО «Ремонтно-транспортное предприятие «Ольга». В мэрии Ярославля считают, что победитель аукциона на ямочный ремонт осознавал все риски, когда принимал в нем участие.

Мэрия Ярославля Ямочный ремонт в Ярославле

«Ярославль с этой компанией не работал, но компания ярославская. Я думаю, если компания заявляется на такие виды работ, то она ответственно подходит к своим обязательствам и ответственно заявляется на выполнение контракта и ямочного ремонта во втором полугодии. Принимает решение комиссия, куда входят представители со стороны заказчика, со стороны департамента городского хозяйства и департамента государственного заказа Ярославской области. Они проверяют соответствие данной компании тем требованиям, которые были в аукционной документации. Это в первую очередь вид деятельности, опыт работы, наличие рабочих ресурсов и техники», — пояснил заместитель мэра Ярославля Ринат Бадаев.

В первом полугодии ямочный ремонт дорог в городе осуществляла также местная компания — ООО «Ярославская проектно-строительная компания» (ЯПСК). В новом аукционе фирма приняла решение не участвовать.

«Новый аукцион занижен по цене. Поэтому мы в нем не участвовали. К тому же, согласно условиям, будет проводиться только мелкий ямочный ремонт. Речь даже не идет о ремонте картами. Только маленькие квадратные ямы без фрезеровки», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM представитель «ЯПСК» Павел Финогеев.

Как рассказал прежний подрядчик по ямочному ремонту, за полгода мэрия Ярославля выписала «ЯПСК» штрафов на 2,8 миллиона рублей, ГИБДД составила в отношении компании 51 протокол об административном правонарушении. Сейчас разбирательства по этим штрафам продолжаются. Вопрос в том, кто будет платить — сама организация или должностное лицо, ее представляющее. От этого зависит сумма административного штрафа.