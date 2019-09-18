Москва, 18 сентября, 2019, 16:40 — ИА Регнум. Поправки к Налоговому кодексу, направленные на то, чтобы сделать бессрочными надбавки к налогу на добычу полезных ископаемых при добыче нефти и газа, Госдума приняла во втором, решающем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 18 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM

Такие поправки содержатся в законопроекте об уточнении основных направлений налоговой политики, который депутаты приняли во втором чтении. Так, сегодня надбавки к НДПИ действуют только до 2021 года включительно — за каждую тонну нефти добытчикам необходимо уплатить повышающий коэффициент в 428 рублей. Правительство предложило сделать уплату такого коэффициента постоянным и не ограничивать срок его действия.

Как отметили в правительстве, льготы и компенсации нефтяникам, а также нефтяной маневр позволяет сделать надбавки бессрочными. Так, отмечал ранее замминистра финансов Илья Трунин, благодаря таким нововведениям федеральный бюджет сохраняет порядка 340 млрд рублей в год.

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