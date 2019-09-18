Ашхабад, 18 сентября, 2019, 16:20 — ИА Регнум. Туркменские власти не выпускают из страны граждан, которые ранее работали на территории самопровозглашенной Турецкой Республики Северного Кипра, пишет «Азатлык».

Игорь Павловский ИА REGNUM Кипр

При этом им не разрешают выезжать не только на Северный Кипр или в другие страны дальнего зарубежья, но даже в соседние Узбекистан, Казахстан и Россию.

Из-за нового этого негласного запрета туркменистанцы, отправившиеся на заработки на Северный Кипр, опасаются возвращаться на родину, поскольку им самим и членам их семей могут ограничить передвижение.

Отмечается, что некоторым туркменским гражданам всё же удалось вновь выехать на заработки в эту самопровозглашенную республику, дав пограничникам в аэропорту Ашхабада взятку в размере $4 тысяч (256,5 тысячи рублей).

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