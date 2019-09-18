Берлин, 18 сентября, 2019, 16:07 — ИА Регнум. По мнению европейских экспертов и политиков, климату вредят полеты на самолетах, езда на автомобилях, производство и потребление мяса. Немецкий новостной канал n-tv в беседе с экспертом по городскому развитию из университета Ольденбурга Даниэлем Фурхопом обращает внимание, что строительство также вредно для окружающей среды.

Иван Шилов ИА REGNUM Стройка

Как отмечает эксперт, ссылаясь на «различные исследования», на долю строительства и отопления зданий приходится от 20% до 40% выделения углекислого газа. По его мнению, не нужно строить новые дома — лучше заселять пустующие квартиры и переселять одиноких стариков, живущих на больших площадях.

«Никто не должен гордиться строительством — из-за климата этого надо стыдиться так же, как езды на автомобиле и потребления мяса», — сказал Фурхоп.

По его мнению, переход на более экологичные материалы не делает строительство в целом более благоприятным для климата:

«Древесина сохраняет меньше тепла, чем, например, бетон или кирпич, поэтому вам нужно больше энергии для отопления здания или для охлаждения летом».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября в Германии планируется провести крупнейшую забастовку против причинения вреда климату. Основная повестка климатической политики — сокращение выбросов углекислого газа. Только оппозиция отмечает, что экоактивисты в своей «климатической истерии» забывают, что углекислый газ необходим для жизни растений и выработки ими кислорода.