Николаев, Украина, 18 сентября, 2019, 16:14 — ИА Регнум. В Николаеве неизвестные убили трёх сотрудников автозаправочной станции, сообщили 18 сентября в пресс-службе Национальной полиции Николаевской области.

Geoffrey Fairchild Стрельба

Тела трёх человек с огнестрельными ранениями были обнаружены в 12:20 мск.

На месте происшествия работают эксперты, криминалисты, следователи и кинологи. В городе введён план «Сирена».

Напомним, ранее глава Национальной полиции Украины Сергей Князев рассказал о двух версиях убийства чиновника в Запорожской области. Полиция отрабатывает версии, связанные с коммерческой деятельностью погибшего и личной жизнью.

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