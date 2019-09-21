Токио, 21 сентября, 2019, 12:31 — ИА Регнум. Мало было премьер-министру Японии Синдзо Абэ доморощенных критиков его курса по провалившемуся «возвращению» «северных территорий». О том, кого еще принесла гроза поругания, разразившаяся над головой Абэ, рассказывает обозреватель ИА REGNUMАнатолий Кошкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Наши острова

Доцент Джеймс Браун пришел по душу Синдзо Абэ обсудить «проблему северных территорий». Аналитик, доцент японского филиала в Токио американского университета Темпл, Браун не сию минуту обратился к теме российско-японских переговоров. Еще в июне он говорит о бесперспективности усилий правительства Абэ на курильском направлении. Вместо того, чтобы уговаривать российского президента, Браун рекомендовал согласиться на создание безвизовой зоны с Сахалинской областью.

Но то, как развернулись переговоры к нынешнему моменту, возмущает Брауна не меньше, чем его единомышленников из ультраправых японских националистов. И здесь уже Абэ получает от Брауна по полной. И за мягкотелость, и за «дружбу» с Владимиром Путиным, и за самое главное — за то, что все российско-японские перипетии происходили на глазах заинтересованно наблюдающего за ними Китая. А значит, Китаю было продемонстрировано, что американский союзник, он же третья экономика мира, — не те регалии, которые заведомо решают всё.

Читайте статью Анатолия Кошкина «Американский политолог призывает Абэ вести диалог с Москвой с позиции силы».