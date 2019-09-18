Украина, 18 сентября, 2019, 15:56 — ИА Регнум. Представители Национальной полиции Украины рассказали об основных версиях убийства заместителя главы Акимовской объединенной территориальной общины Дмитрия Кириллова, сообщило 18 сентября информационное агентство УНИАН.

Gov.ua Сергей Князев

Перед журналистами выступил глава нацполиции Украины Сергей Князев. Он заявил, что следователи отрабатывают версии, связанные с личной жизнью и предпринимательской деятельностью убитого.

«Рассматриваются версии, связанные с его личной жизнью, коммерческой деятельностью, политической версии пока нет», — уточнил он.

Князев подтвердил информацию о найденном сгоревшем автомобиле, на котором мог скрыться преступник.

Напомним, ранее в Запорожской области на ступеньках сельсовета на глазах у десятков людей неизвестный застрелил чиновника и скрылся во дворах.

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