Москва, 18 сентября, 2019, 15:51 — ИА Регнум. Победители и финалисты конкурса управленцев «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» станут наставниками для участников конкурса студенческих работ проекта «Профстажировки 2.0», который стартовал в сентябре, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе АНО «Россия — страна возможностей». «Профстажировки 2.0» является совместным проектом АНО «Россия — страна возможностей» и Общероссийского народного фронта. «Лидеры России» будут курировать участников в ходе прохождения стажировок в тех компаниях, где работают сами.

Пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей» «Профстажировки 2.0»

«Активными участниками проекта «Профстажировки 2.0» стали представители компаний из числа победителей и финалистов конкурса управленцев «Лидеры России». Они помогали разрабатывать практические задания-кейсы для платформы профстажировки. рф, а теперь станут наставниками для авторов лучших работ конкурса. Уверен, такое межпроектное сотрудничество увеличит возможности для личностного саморазвития молодых людей», — отметил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта Алексей Комиссаров.

Руководитель проекта «Профстажировки 2.0», член Общественной палаты России Илья Семин считает, что хороший наставник — неотъемлемая часть хорошей стажировки, и здесь нельзя формально подходить к делу: наставник должен обеспечить сопровождение стажёра на всех этапах.

«Он не просто показывает изнутри компанию и знакомит с ее процессами, он и открывает карьерные перспективы, помогает найти лучшее применение таланта и мастерства. Уверен, что именно такие профессионалы встретят наших стажеров на предприятиях», — отметил Илья Семин.

Лично курировать работу стажёров обещает заместитель генерального директора по операционной деятельности компании «Россети», победитель конкурса «Лидеры России» 2018−2019 Константин Михайлик.

«Мы понимаем, что настало время для формирования среды для развития необходимых инфраструктурных условий для массового распространения электротранспорта. Работая в этом направлении, мы обеспечим установку дополнительных зарядных устройств и инициируем создание экосистемы приложений для клиентов. Конечно же, мы ждем прорывных идей по таким направлениям, как «умный дом» и управление распределенной генерацией. Именно в этих областях интересно увидеть приложение усилий наших участников-получить свежие идеи, попробовать реализовать их вместе и оценить результат», — отметил Константин Михайлик.

«Наставничество является огромной ценностью для нашей компании и для меня лично как победителя первого сезона «Лидеров России». В проекте «Профстажировки 2.0» вся наша команда и я сама станем наставниками для лучших студентов, поделимся профессиональными секретами и своим опытом и будем рады способствовать старту карьеры участников во благо российского экспорта», — считает управляющий директор по организационному развитию и управлению персоналом Российского экспортного центра, победитель конкурса «Лидеры России» 2017−2018 годов Алена Гейдт.

По словам вице-президента блока инноваций и цифровой экономики ГК «ВЭБ.РФ», финалиста конкурса «Лидеры России» 2018−2019 годов Бориса Шмытько, участники программы стажировки «смогут пройти весь цикл управления поддержкой инновационных проектов, изучить особенности инвестиций и финансовых инструментов».

"Я рассматриваю проект «Профстажировки 2.0» не только как механизм профессионального развития молодых специалистов и отбора лучших из них для работы в нашей корпорации и партнерских организациях. Совместная работа с победителями конкурса «Лидеры России» позволит также сформировать свежий и нестандартный взгляд на деятельность корпорации, ее процессы и подходы к работе, что даст возможность совершенствовать их», — сказал Борис Шмытько.

Руководитель проектов АО «Росэлектроника», финалист конкурса «Лидеры России» 2018−2019 годов Андрей Батрименко уверен, что главная задача наставника помочь найти верный путь обучения, направить, где-то дать подсказку.

«Безусловно, смогу проявить экспертизу при оценке работ ребят, где-то подскажу конкурентов, которых ребята могут не знать. Думаю, одна из главных задач образования — научить людей учиться, я как раз и хочу в этом помочь», — рассказал Андрей Батрименко.

Отметим, что конкурс «Лидеры России» является флагманским проектом президентской платформы «Россия — страна возможностей», это — самый масштабный конкурс для управленцев нового поколения, аналогов в мире у него нет.

К настоящему моменту на платформе профстажировки. рф размещено 3388 кейсов от 915 работодателей, в их числе — Минстрой России, «СИБУР Холдинг», «РЖД», «Россети», «Ростелеком», «Аэрофлот», «Росатом», «ВЭБ.РФ», «Группа ГАЗ», «Росгеология», «Магнит» и многие другие.