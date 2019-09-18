Минск, 18 сентября, 2019, 17:15 — ИА Регнум. Евросоюз готовит для Белоруссии программу по развитию регионов и поддержке инициатив на местах. Данное заявление сделал 18 сентября руководитель отдела программ сотрудничества представительства ЕС в Белоруссии Беренд де Гроот, передает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Совета Республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Чиновники

Сообщается, что новая программа предусматривает меры по развитию регионов, используя их точки роста и имеющиеся конкурентные преимущества. Для этого планируется провести обучение чиновников местных органов самоуправления.

Запустить программу планируется в 2020 году. Евросоюз для этих целей планирует выделить €18 млн.

Напомним, 8 декабря между Россией и Белоруссией планируется утверждение программы по дальнейшей экономической интеграции двух стран.