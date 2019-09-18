Каракас, 18 сентября, 2019, 15:47 — ИА Регнум. Парламент Венесуэлы, контролируемый оппозицией, отказался в минувший вторник, 17 сентября, от «фальшивого диалога», инициированного режимом Николаса Мадуро с партиями меньшинства (предположительно, оппозиционными), сообщает испанское издание El Mundo. Перед лицом возможного возвращения чавистских депутатов в законодательный орган парламентарии признали своим лидером Хуана Гуайдо, также подтвердив его притязания на пост временного президента нефтяного государства вплоть до «прекращения узурпации».

Иван Шилов ИА REGNUM Хуан Гуайдо

Депутаты договорились «ратифицировать действительность полномочий Национальной ассамблеи и признание лидерства Хуана Гуайдо в качестве председателя Национальной ассамблеи, а также исполняющего обязанности президента республики до тех пор, пока узурпация не будет прекращена». Такой текст был утвержден единогласно.

Кроме того, парламентарии решили увеличивать давление на режим, пока не удастся достичь проведения «свободных президентских выборов», и одобрили предложения, с которыми оппозиция участвовала в неудавшихся переговорах с Мадуро, организованных Норвегией. Речь идет о создании переходного правительства, включающего в себя представителей вооруженных сил, и реформировании Национального избирательного совета, подконтрольного чавистам. «Испугавшись этого предложения, режим отказался от механизма, предложенного Королевством Норвегия, так что мы считаем этот формат исчерпанным», — заявил в ходе заседания Гуайдо.