Москва, 21 сентября, 2019, 11:33 — ИА Регнум. Связана ли наполняемость российского госбюджета с успехами российской экономики? Вопрос, казалось бы, из разряда невозможных: а неужели может быть иначе? Но если приглядеться к событиям в сфере российской экономики за последние 8 лет, то обнаружатся удивительные подробности, заставляющие помянуть Минфин тем еще лихом. Почему — рассказывает автор ИА REGNUMГалина Смирнова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Алексей Кудрин

Наглый цинизм — пожалуй, именно эту характеристику стоило бы применить к победным реляциям, которые раздаются из уст пиарщиков деятельности Минфина и ЦБ. Таких, как руководитель Минэкономразвития Максим Орешкин. Любопытно, что сами ЦБ и Минфин, судя по всему, готовятся отплатить Орешкину злом за добро, сделав его тем самым объектом, на который принято переводить все грехи. Но даже такой манёвр, буде он возымеет место, не должен помочь руководителю Минфина Антону Силуанову скрыть результаты своей деятельности — а точнее, их отсутствие.

Как ни посмотри, а все успехи Минфина по сведению бездефицитного бюджета обеспечены не ростом экономики и не пресловутым слезанием с нефтяной иглы. Как колебались почти всю постсоветскую эпоху вместе с ценами на углеводородные энергоносители — так и продолжают колебаться, доказательством чему — пересчеты, из года в год поражающие уже вроде бы сверстанные бюджеты. В итоге в экономике страны всё делается так, как будто зависимость от внешних валют и цен на сырье прописана в книге судеб и неотменяема. Но в таких рамках о развитии страны, колеблющейся без руля и ветрил, говорить не приходится.

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