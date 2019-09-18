Тайбэй, 18 сентября, 2019, 15:45 — ИА Регнум. Тайваньская автокомпания Yulon Motor представила новый большой кроссовер Luxgen URX. Фото с новинкой размещены на сайте CarsWeek.Ru.

Twitter@Debuttw Luxgen URX

Продаваться авто будет в пяти, шести и семиместном исполнении.

Дизайн новинки отличается двухъярусными фарами и огромной решеткой радиатора 6-угольной формы. Вместо классической приборной панели в салоне кроссовера размещен сенсорный дисплей мультимедийной системы, на котором отображаются все необходимые для водителя данные.

Длина кроссовера равна 4 740 мм, а высота — 1 760 мм. При этом размер колесной базы составляет 2 720 мм.

В качестве силового агрегата у Luxgen URX бензиновая турбированная «четвёрка» мощностью 208 «лошадей» объёмом 1,8 л. Агрегат сочетается с 6-скоростным «автоматом» Aisin.

Напомним, Luxgen является брендом тайваньской машиностроительной компании Yulon Motor. Бренд был создан в 2007 году.

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