Черкесск, 18 сентября, 2019, 15:43 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии прошел VIII Всероссийский радиофестиваль «Голос Кавказа». В этом году он был посвящен памяти первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова, сообщили ИА REGNUM 18 сентября в пресс-службе главы и правительства КЧР.

Golos-kavkaza.ru «Голос Кавказа» — 2012

На форум радиожурналистов было представлено более 300 материалов из 70 субъектов Российской Федерации. Первенство в номинации «Утреннее шоу» было присуждено представителям «ФM-на Дону» Алишеру Ходжаеву и Вере Данилиди из Ростовской области. Их землячка Инна Панфилова из телерадиокомпании «Тихий Дон» стала лучшей в номинации «Ежедневная информационная программа». Победу в номинации «Тематическая программа» одержала Тамара Соловьева, возглавляющая службу радиовещания ГТРК «Тула».

Награды победителям вручил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Джамбулат Умаров. А заместитель председателя правительства КЧР Джанибек Суюнов, поздравив всех участников и победителей, отметил, что «Голос Кавказа» призван укреплять межнациональное и межконфессиональное общение и диалог между народами и регионами.

Напомним, в 2019 году Всероссийский радиофестиваль «Голос Кавказа» проводился уже в седьмой раз. Впервые он состоялся в 2012 году в Грозном. Его организаторами являются министерство Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации при содействии ФАДН России.