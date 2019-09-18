Киев, 18 сентября, 2019, 15:42 — ИА Регнум. Отставка Владимира Вятровича с поста директора Украинского института национальной памяти связана с желанием Киева снять напряженность в отношениях с Польшей, Венгрией и Румынией. Об этом 18 сентября заявил в эфире одного из украинских телеканалов бывший депутат Верховной рады двух созывов Василий Куйбида.

Memory.gov.ua Владимир Вятрович

«Этот шаг с Вятровичем скорее связан с попытками выстроить какие-то новые механизмы взаимопонимания с Польшей. Нам не нужна напряженность ни с Польшей, ни с Венгрией, ни с Румынией… Нужно создавать совместные комиссии, чтобы снять напряжение и найти взаимопонимание. Поляки имели личные претензии к Вятровичу. Они этого не скрывали. Возможно, это один из вариантов смягчить отношения с Польшей», — сказал Куйбида.

При этом он позитивно оценил работу Вятровича на посту директора института.

«Он занимал принципиальную позицию в вопросах, которые важны для Украины. Он организовал должным образом работу и в Украине, и за её пределами, в частности в Польше. Конфликт, который возник в сфере исторической памяти, скорее был из-за того, что поляки пытались навязать свою позицию и никак не хотели считаться с нашей», — рассказал Куйбида.

Он также приветствовал решение правительства Украины увеличить финансирование Украинского института национальной памяти.

«Деньги — это обеспечение эффективной работы… Много захоронений (убитых украинцев — ред.) на территории Польши, но мы там свернули работы (по перезахоронению украинцев — ред.) из-за финансовой необеспеченности этой работы и политику Польши. Эти работы должны вестись не только на территории Польши, но и в других странах, если мы дорожим своей исторической памятью и хотим эти места облагородить. Нужно дать шанс украинцам, чьи родственники погибли или в Италии, или во Франции, или в Германии приехать туда и поставить цветы на могилу», — подытожил Куйбида.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 18 сентября правительство Украины уволило директора Украинского института национальной памяти Вятровича. Он возглавлял институт с 2014 года. Информацию также подтвердил сам Вятрович. Ранее следственный комитет Российской Федерации завел дело на него за «реабилитацию нацизма».