Москва, 18 сентября, 2019, 15:50 — ИА Регнум. Симоновский суд Москвы удовлетворил иск Российской федерации баскетбола (РФБ) к её экс-главе Юлии Аникеевой на сумму 42,8 млн рублей.

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«Суд частично удовлетворил иск и взыскал в пользу РФБ в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, 42 миллиона 883 тысячи рублей», — приводит РИА Новости слова представителя суда.

Напомним, ранее, в 2017 году, Юлия Аникеева была приговорена Чертановским судом Москвы к 4,5 года заключения по обвинению в краже у РФБ 44 млн рублей. Однако обвиняемая не пришла на оглашение приговора и скрылась, после чего её объявили в розыск.

Как считает следствие, Юлия Аникеева совместно с подельниками совершила в 2014—2015 годах кражу средств на сумму 127 млн рублей по подложным документам.