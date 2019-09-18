В Киеве прошла акция протеста «обманутых инвесторов»
Киев, 18 сентября, 2019, 16:27 — ИА Регнум. В Киеве акция протеста, организованная жертвами недобросовестных застройщиков, обернулась потасовкой с правоохранителями, сообщили 18 сентября в пресс-службе Национальной полиции Украины.
«Под офис президента пришли инвесторы, которым нечестные застройщики не достроили дома. Их акция в правительственном квартале продолжается с самого утра. Сначала они были под Верховной радой, потом пришли на Банковую (улица, где расположен офис президента Украины — ИА REGNUM)», — рассказала представитель полиции.
Протестующие хотели передать заявление президенту Украины Владимиру Зеленскому, стучались в двери офиса, но затем их оттеснили правоохранители. Люди требуют, чтобы государство выделило недостающие деньги на достройку их домов.
Очевидцы сообщили, что в акции участвовали около трёх сотен протестующих. Некоторые из них гремели железной посудой. На людях были надеты мешки с надписью «обманутый инвестор недостройки».
Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа 2019 года под зданием офиса президента Украины прошла акция протеста, участники которой требовали отправить в отставку министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.
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