Киев, 21 сентября, 2019, 10:11 — ИА Регнум. Амбициозные заявления главы нового украинского правительства Алексея Гончарука по поводу искоренения коррупции заставляют вспомнить обещания всех его предшественников на этом посту. Удастся ли команде Гончарука-Зеленского потеснить украинскую коррупционность, рассуждает автор ИА REGNUMАндрей Ганжа.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Свобода стоит денег

Коррупция — она бывает всякой. Можно даже сказать, что до некоторой степени коррупцию можно уподобить знаменитой пирамиде потребностей Маслоу, в соответствии с которой аппетит приходит во время еды. И если на первом уровне дело ограничивается добровольной сверхоплатой за услуги профессионалов (таких, как врачи, учителя и другие), то, поднимаясь по ступенькам взяток чиновникам всё более крупного ранга, коррупция доходит до своего пика. Пик этот получил название «компрадорство» — когда государственные интересы за большую или меньшую мзду продаются иностранным интересантам.

Можно заранее предположить, что новая украинская администрация с яростью набросится на взяточников из нижних этажей МВД или минздрава. А вот хватит ли духу прихватить своих, не говоря уже о чужих, о внешних растлевателях (ведь коррупция происходит именно от латинского слова «растление»)?

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