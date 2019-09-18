Каир, 18 сентября, 2019, 15:34 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел Египта опубликовало заявление, в соответствии с которым правоохранительные органы страны ликвидировали девять человек, подозреваемых в терроризме, об этом 18 сентября сообщает Al Arabia.

Osd.mil Египетские солдаты

Инцидент произошел в столице страны, городе Каир. По данным силовиков, уничтоженные принадлежали к группировке «Братья мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, силовые ведомства Египта ведут активную борьбу с террористическими группировками, помимо указанных выше «Братьев мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в стране продолжается операция против боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).