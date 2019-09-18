Лос-Анджелес, США, 18 сентября, 2019, 15:27 — ИА Регнум. Компания-разработчик Riot Games к десятилетию релиза League of Legends выпустит книгу Realms of Runeterra с описанием мира игры. Об этом 18 сентября сообщил портал InvenGlobal.

Компьютерная игра League of Legends

https://twitter.com/moobeat/status/1173674279667458048

Книга, состоящая из 256 страниц, поступит в продажу 5 ноября 2019 года. Отмечается, что поклонники игры уже могут сделать предзаказ. Кроме подробного описания флоры и фауны всех одиннадцати регионов Рунтерры, а также другой информации о мире League of Legends, книга будет содержать «сотни иллюстраций», которые в том числе покажут неизвестные геймерам области.

Читайте также: Бывший сценарист BioWare открыл собственную игровую студию

Напомним, релиз League of Legends состоялся 27 октября 2009 года. Это ролевая игра с элементами стратегии в реальном времени, распространяющаяся по модели free-to-play (сыграть в игру может любой желающий без обязательного внесения денежных средств).