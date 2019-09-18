Москва, 18 сентября, 2019, 15:27 — ИА Регнум. На 1 июля 2019 года парк автотехники в Российской Федерации составил 52,4 млн экземпляров. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Дарья Драй ИА REGNUM Пробка

Отмечается, что на долю легковых машин приходится 84% от всей зарегистрированной в России автотехники. В числовом выражении это составляет 44,1 млн единиц. На долю сегмента легкой коммерческой техники (LCV) приходится порядка 8% всего парка — около 4,1 млн автомобилей.

Что касается грузовых автомобилей, то в РФ их зарегистрировано порядка 3,8 млн единиц, а их доля в парке составляет более 7%.

Автобусов в России зарегистрировано 0,4 млн единиц. Это менее 1% российского автопарка.

Напомним, в августе 2019 года российский авторынок занял второе место среди крупнейших автомобильных рынков Европы. В РФ было продано 129 259 новых авто, что на 14,1% меньше, чем в прошлом году.

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