Киев, 18 сентября, 2019, 15:24 — ИА Регнум. Правительство Украины приняло решение об анбандлинге компании «Нафтогаз Украины», которым создало независимого оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины. Об этом 18 февраля сообщает пресс-служба Кабмина Украины.

Gazprom.ru НАК «Нафтогаз Украины»

По данным Кабмина, 100% акций акционерного общества «Магистральные газопроводы Украины» переданы в управление министерству финансов Украины. Это обеспечит независимость нового оператора ГТС от «Нафтогаза». Ожидается, что после этого Киев передаст газотранспортную систему в управление нового оператора.

Как отметил премьер-министр Алексей Гончарук, это решение позволит привлечь иностранные инвестиции в украинскую ГТС.

«Это то, чего не могли сделать в течение последних трех лет. Мы создали независимого оператора в полном соответствии с требованиями европейского законодательства. Этим откроем возможность для привлечения инвестиций в украинскую ГТС», — сказал Гончарук.

В свою очередь министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что модель анбандлинга «Нафтогаза» соответствует требованиям Третьего энергопакета Евросоюза.

«Очень важно, что нам удалось сдвинуть ситуацию перед трехсторонними переговорами между Украиной, ЕС и РФ. Надежная и бесперебойная работа украинской газотранспортной системы (ГТС) очень необходима для поставщиков и потребителей из стран ЕС. Деполитизация темы управления ГТС даст нам возможность занять сильную позицию в будущих переговорах», — считает Оржель.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября в Брюсселе пройдут трехсторонние (ЕС-Украина-Россия) газовые переговоры. 11 сентября премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что Киев подготовил украинскую газовую систему к трехсторонним газовым переговорам. Он сообщил, что компания «Нафтогаз Украины» накопила в своих подземных газовых хранилищах более 19 млрд кубометров газа. Премьер также пообещал, что на предстоящих переговорах Киев «не станет жертвой давления» Кремля.